سامح عاشور: بينى وبين الإخوان "ثأر" وعلاقة منتصر الزيات بأمن الدولة قديمة

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن دخول الإخوان انتخابات نقابة المحامين، يرجع إلى وجود "ثأر انتخابى" منذ عام 2001، لافتا إلى أنه واجه فلول الحزب الوطنى والإخوان، وهو نفس الحلف الذى يواجهه منذ 2001.

وأضاف "سامح عشور، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن النظام كان متواطئا مع الإخوان فى 2001، وكان هناك تحالفا بين الإخوان وأمن الدولة، موضحا أن دخول الإخوان لانتخابات نقابة المحامين، كان هدفه العودة للمشهد السياسى.

وأوضح عاشور، أن منتصر الزيات "مش إخوان"، وصلته بأمن الدولة قديمة، مستطردا: "أنا من أكثر الناس اللى هاجموا مبارك وهو يحكم، وهاجمت أمن الدولة وهى تتحكم، وهاجمت مرسى وهو يحكم".

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