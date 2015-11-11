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وزير التخطيط يعلن عن مشروع مراكز الأقاليم للقضاء على "الواسطة"

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وزير التخطيط يعلن عن مشروع مراكز الأقاليم للقضاء على "الواسطة" وزير التخطيط يعلن عن مشروع مراكز الأقاليم للقضاء على "الواسطة"
أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن مشروع "مراكز الأقاليم" للقضاء على ظاهرة الوساطة والمحسوبية واحتلال أبناء العاملين للوظائف الخالية دون النظر إلى اقتناص فرص العمل المطروحة من قبل المؤسسات الحكومية التابعة للدولة لمن يستحقها.

وقال العربى، خلال ندوة نادى روتارى 6 أكتوبر مساء أمس الثلاثاء: "سنختار 6 أقاليم لنقيم بها 6 مراكز تابعة للدولة متخصصة فقط فى عمل اختبارات إلكترونية للمتقدمين للوظائف الحكومية المعلنة من قبل الدولة، وستكون الامتحانات على الحاسب الآلى وبرصد الكاميرات لضمان نزاهتها، وسيتم اختيار الشخص الأفضل للوظيفة الخالية على حسب نسبة نجاحه بالاختبار، حتى نقضى تماما على ظاهرة الوساطة والمحسوبية وأبناء العاملين".


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