ولي ولي العهد يلتقي قادة البحرين والأردن ومصر ولبنان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء امس كلاً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة رئيس وزراء جمهورية لبنان تمام سلام، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كلا على حدة وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول في مختلف المجالات.