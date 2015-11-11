طلبة جامعة المجمعة يحققون عدداً من الميداليات في معرض «إينا»

المجمعة - محمد الأمان

حقق طلبة جامعة المجمعة عدداً من الميداليات في معرض «إينا» (IENA) للاختراعات في مدينة نيوبرغ في ألمانيا خلال الفترة من 16 وحتى 19 محرم الجاري. وحصلت الطالبتان نجود بنت سعد المطيري، وأروى عبدالرحمن السويلم، من كلية علوم الحاسب والمعلومات على الميدالية الذهبية عن ابتكار نظام النقل الجامعي، وحقق الطالب فيصل بن عبدالرحمن الربيعة من كلية الهندسة قسم الهندسة الصناعية الميدالية الفضية نظير مشاركته بابتكار الطاقة المهدرة، وحصل الطالب عامر بن مرشد العنزي من كلية الهندسة على الميدالية الفضية بابتكار الحاجز الأمني، وحصل الطالب تركي بن دخيل المطيري على الميدالية الفضية من كلية العلوم الطبية التطبيقية والذي شارك بابتكار الإبرة الذكية، وحصلت الطالبة شهد بنت جمال الجاسر من كلية الطب على ميداليتين فضيتين نظير مشاركتها بابتكارين الكمامة المنعشة والحذاء الطبي، وحصلت الطالبة كوثر بنت حسن العتيبي من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم العلاج الطبيعي على الميدالية البرونزية نظير مشاركتها بابتكار حقيبة الأُكسجين، وحصلت الطالبة عهود بنت جعيلان الرشيدي من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التمريض على الميدالية البرونزية نظير مشاركتها بابتكار المغذي الذاتي. وقدم د. بخيت الرشيدي المشرف على جناح الجامعة، إلى د. خالد المقرن مدير الجامعة، على دعمه مركز الابتكار والأفكار الطلابية المتميزة التابع لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتذليله الصعوبات، كما شكر د. محمد بن عبدالله الشايع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على توجيهاته المستمرة ومتابعته الشخصية لأعمال ومشاركات المركز.