فرق طبية تنفذ 1400 زيارة لمرضى الطائف في منازلهم

الطائف - حسن الغامدي

نفذ الفريق الطبي ببرنامج الطب المنزلي بمستشفيات محافظة الطائف زيارات منزلية لأكثر من 1400 مريض في منازلهم بأحياء المدينة والضواحي خلال العام المنصرم منهم 588 حالة جديدة تم إدراجها خلال العام 1436ه كما بلغ العدد التراكمي للمرضى المسجلين بالبرنامج 2957 مريضاً وقد قام البرنامج بتنفيذ 11060 زيارة طبية خلال نفس العام وبلغ العدد التراكمي للزيارات منذ بداية البرنامج وحتى الآن 41942 زيارة. وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تخفيف العبء على المستشفيات، وأسهم أيضاً في تجنب العدوى التي قد تحدث للمرضى أثناء تواجدهم في المستشفيات لتلقي العلاج لفترات طويلة، وقد وجد البرنامج قبولاً كبيراً من المرضى وذويهم، كونه يحد من مشقة زياراتهم للمستشفيات، ووضعت ادارة الطب المنزلي خطة لتطوير العمل بجميع أقسام الطب المنزلي بالمستشفيات المفعلة للبرنامج، وهي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل، ومستشفى الصحة النفسية، بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لجميع المستفيدين من البرنامج، من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة ورؤية وزارة الصحة حول تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة للمريض في مكان إقامته.