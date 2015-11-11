ستة آلاف حالة بتر قدم بالمملكة سنوياً نصفها بسبب «السكري»

كشف د. بندر الظفيري استشاري الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أن حالات بتر القدم بالمملكة بلغت 6000 حالة سنوياً نصفها سببها الرئيسي مشاكل القدم السكرية والنصف الآخر إصابات وحوادث.

وقال د. الظفيري أمس الأول خلال افتتاح حملة التوعوية الأولى عن القدم السكرية تحت شعار "لتدم خطواتك" في بهو المستشفى، إن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الاوسط في الإصابة بمرض السكر والسابعة على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة الإصابة ما يقارب ال24 %.

وأضاف أن مريض السكر معرض لفقدان القدم أو الرجل أكثر من الإنسان الطبيعي بعشر مرات، لافتاً إلى أن مشاكل القدم السكرية هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى دخول المريض للمستشفى.

وأضاف أنه في السنوات العشر الأخيرة حدثت ثورة في طرق علاج القدم السكري لذلك فإن العلاج المبكر يقي من البتر بنسبة 80 %.

وأكد د. الظفيري أن مشكلة القدم السكرية هي نقص الوعي لدى المجتمع، وتم إقامة الحملة الأولى في المنطقة لتوعية المجتمع بمشاكلها وكيفية الوقاية منها وطرق العلاج المتاحة والتي قد تغيب عن أفراد المجتمع. وتقام الحملة على مدى ثلاث أيام يقدمها طلاب كلية الطب واحتوت على مجموعة من الأركان، وتختتم فعالياتها اليوم الأربعاء.