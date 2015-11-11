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«كفيف» تنظم حفلها السنوي وتكرم الإعلاميين والموهوبين.. اليوم

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«كفيف» تنظم حفلها السنوي وتكرم الإعلاميين والموهوبين.. اليوم «كفيف» تنظم حفلها السنوي وتكرم الإعلاميين والموهوبين.. اليوم
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محمد الشويمان

الرياض - نوال الجبر

    ‏‫تنظم جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) اليوم الأربعاء حفلها السنوي «بكم نفخر ٤»، لتكريم المواهب من المكفوفين والمتميزين خريجي دوراتها وبرامجها، التي نظمتها خلال العام ١٤٣٦ه، وأيضا الداعمين لها وذلك بمدارس المملكة.

وأكد مدير الجمعية محمد بن سليمان الشويمان، أن هذا هذه الاحتفالية تهدف لتقديم الدعم المعنوي والمادي للمكفوفين الذين كانت لهم بصمة في المجتمع للعام الماضي من خلال تميزهم وإبداعاتهم، وكذلك من اجتازوا الدورات التدريبية والبرامج التطويرية التي نظمتها الجمعية، والتي شملت برنامج واعد، وبرنامج نجاح، وبرنامج حلم، ودورات الحاسب الآلي للصغار والكبار من الجنسين وكذلك الجهات التي كان لدعمها لهذه البرامج دور في تميزها واستمرارها.

وأضاف الشويمان أنه خلال الحفل سيتم تقليد الإعلاميين محمد الشهري وخالد العلكمي وحماد السهلي واللاعب نايف هزازي والممرضة أريج القحطاني أوسمة «سفير كفيف»، مختتماًَ أنه استمرارا لنهج الجمعية السنوي سيتم الإعلان خلال الاحتفالية عن أبرز المبادرات والبرامج التي ستنطلق هذا العام لدعم ذوي الإعاقة البصرية.

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