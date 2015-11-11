87 عالماً وخبيراً يبحثون في الرياض إنتاج لقاح الكورونا.. السبت

أكملت وزارة الصحة الاستعدادات لبدء الجولة المبدئية لتقييم إنتاج لقاح يحمي من المرض، ويوقف انتشاره الذي شكل هاجساً للمملكة منذ ظهور أول حالة إصابة في العام 2012.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن سعيد، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة أن الوزارة تنظم "المؤتمر العالمي لأبحاث لقاح كورونا"، يومي السبت والأحد القادمين، بقاعة المؤتمرات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

وقال بن سعيد: المؤتمر الذي يعقد برعاية وزير الصحة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، يعكس جهود الوزارة التي تكللت بالنجاح في تشكيل تحالف علمي دولي لدعم انتاج لقاح "كورونا". وكان الفالح أعلن في أكتوبر الماضي أن "المملكة بصدد تشكيل تحالف علمي تقني لإنتاج علاج مناعي ولقاح ضد فيروس كورونا".

وأوضح بن سعيد أن التحالف الذي تقوده وزارة الصحة يضم خبراء من منظمة الصحة العالمية، ومعهد الأبحاث الصحية الأميركي، ومعهد التطعيمات الدولي.

ويشارك في المؤتمر 87 عالماً وخبيراً في انتاج الأمصال، من دول عديدة بينها الولايات المتحدة، وكندا، وكوريا، والصين، وهولندا، وأستراليا، وألمانيا، إلى جانب علماء سعوديين. وخلال المؤتمر تعرض شركات متخصصة في اللقاحات نتائج أبحاثها.

وأكد بن سعيد أن هذا المؤتمر العلمي العالمي هو تتويج لجهود وزارة الصحة ومساعيها الحثيثة على مختلف الصعد للتصدي لفيروس كورونا، وأن في حال الوصول لإنتاج لقاح سيقضي على المرض، إن شاء الله، ويحمي الوطن والمواطنين والمقيمين في المملكة.