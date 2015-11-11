للنساء.. الرضاعة الطبيعية تساهم فى استعادة جهازك التناسلى لطبيعته

فى فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات فى أعضائها الداخلية ومظهرها الخارجى.

ومن أهم التغيرات التى تطال الأعضاء الداخلية لجسم المرأة تبعا لرأى جورج يواقيم استشارى أمراض النساء، هى زيادة حجم الرحم وتغيرات الجهاز التناسلى للمرأة بشكل عام.

يوضح جورج أن الرضاعة الطبيعية لا تنحصر أهميتها فقط فى تغذية الطفل، لكنها تعد من أهم العوامل المساعدة لاستعادة الجهاز التناسلى للمرأة حجمه الطبيعى قبل الحمل.

يستشهد بذلك يواقيم على تقلصات الرحم التى تنتاب بعض النساء أثناء الرضاعة الطبيعية، وتحدث نتيجة للتأثيرات التى يحدثها هرمون البرولاكتين المنتج أثناء الرضاعة، والذى يعمل على تقلص الرحم وعنق الرحم ويساعد على استعادتها لحجمهم الطبيعى بعد الولادة.

ويؤكد أنه كلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية ساهم ذلك فى عملية استرجاع الأعضاء التناسلية للمرأة حجمها ووضعها الطبيعى قبل الحمل.

ويضيف يواقيم أن الهرمونات المفرزة أثناء الرضاعة الطبيعية، وعلى رأسها البرولاكتين والاكسيتوسين يعملان على تقلص الألياف العضلية الملساء سواء أكانت تلك المحيطة بقنوات الثدى مما يؤدى إلى إدرار الحليب، أو العضلات الملساء الموجودة فى الرحم وفى المهبل، كما يعمل هرمون الاكسيتوسون تحديدا على زيادة صلة الترابط والحب بين الأم وجنينها، لتتمكن من رعايته والاهتمام به فى تلك الفترة الحرجة من حياتها، وعلى الرغم من إرهاقها العام.