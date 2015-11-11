ميدو: مشكلة روابط الأولتراس في مصر هي إقحام نفسها في السياسة

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي عن سبب تراجعه عن الاحتفال بالرقص على كوبري أكتوبر احتفالاً بتتويج الزمالك بالدوري.

وبرر ميدو: "كنت سعيدًا للغاية بتتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس، ولكن تراجعت عن فكرة الاحتفال، احترامًا لنادي الإسماعيلي وجماهيره".

وتولى ميدو مهمة المدير الفني للدراويش مطلع الموسم الجاري.

وأشار عبر قناة (إم بي سي) إلى أنه يتمنى عودة الجماهير الحقيقية للمدرجات، وليس رابطة ألتراس وايت نايتس.

وأكد أن المشكلة الحقيقية التي تواجه روابط الالتراس حاليًا، هو إقحام نفسها في عالم السياسة.

وقال "أجدهم دائما يحضرون تغريدات قديمة لي كنت أساندهم فيها ويقارنوها بموقفي منهم الآن الذي تغير وأنا لا أجد حرجا في هذا الأمر".

وأضاف "كنت أساندهم في الماضي حتى اتجهوا للسياسة".

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