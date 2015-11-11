تفاقم أزمة مجلس طاهر

أزمة جديدة في مجلس إدارة الأهلي ظهرت من جديد بعد اجتماع مساء أمس الثلاثاء والذي خرج منه محمود طاهر رئيس النادي غاضبا وسط تقارير تشير إلى استقالته من رئاسة القلعة الحمراء.

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي نفى هذه التقارير لـFilGoal.com مؤكدا استمرار محمود طاهر في رئاسة النادي.

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لكن هل انتهت الأزمة بذلك؟ وما هي أسباب غضب محمود طاهر عقب الاجتماع وهل لوح فعلا بورقة الاستقالة؟ هذا ما يجيب عليه FilGoal.com.

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عقب الاجتماع سافر محمود طاهر رئيس الأهلي خارج البلاد في إجازة أسبوع لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به بدون تواصل مع أعضاء مجلس الإدارة.

غياب الدعم

علم FilGoal.com أن سبب غضب محمود طاهر الأكبر من مجلس الإدارة جاء بسبب شعوره بأنهم لا يساندوه في بعض القرارات الخاصة بفريق الكرة والتي ينبغي اتخاذها.

محمود طاهر يرى أن الأجهزة التي تعمل حول فريق الكرة تحتاج لإعادة هيكلة فورية لكنه لا يجد دعما في هذه القرارات من قبل الأعضاء.

الاستقالة

هذا الأمر أغضب محمود طاهر كثيرا مما دفعه بالفعل للتفكير في الاستقالة من مجلس إدارة الأهلي.

حاليا يحاول أعضاء مجلس إدارة الأهلي التواصل مع محمود طاهر للسيطرة على الأزمة المتفاقمة حاليا وتهدئة الأمور.