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إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 4 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 4 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 4 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 90 شخصا بينهم 4 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 90 متهما وهم 1 من القاهرة و 1 من الجيزة و 36 من المنيا و 2 من الأقصر و 6 من الدقهلية و 14 من سوهاج و 7 من أسيوط و 4 من كفرالشيخ و 4 من الفيوم و 1 من بنى سويف و 1 من مطروح و 2 من الإسكندرية و 6 من البحيرة و 1 من قنا و 4 من دولة السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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مصر 365