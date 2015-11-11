ميدو يكشف موقفه من استغلال السينما مشاكله مع الكرة

أكد أحمد حسام ميدو أنه لم يغضب من تجسيد بعض الأفلام السينمائية لمشاكله طوال مشواره كلاعب كرة قدم.

وقال ميدو: "لم أغضب من تجسيد أزمتي الشهير مع حسن شحاتة في فيلم طير أنت".

وأضاف: "المشهد جاء في سياق الفيلم، بشأن الفتاة التي تبحث عن شخصية قيادية، وأحمد مكي أدى الدور بطريقة كوميدية متميزة، وأضحكني كثيرًا عندما شاهدته أول مرة".

وواصل عبر قناة (إم بي سي): "فيلم ميدو مشاكل اسمه مناسب لفترة من الأزمات مررت بها، ولكن ليس له بي أي علاقة على أرض الواقع".

وأوضح: "يبدو أن صناع هذا الفيلم أرادوا جذب المشاهدين بربط اسمه باسمي".

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلى أن قيامه بقص شعره يعد من علامات النضج، متمًا: "عندما وقعت المشادة مع كابتن حسن شحاتة، كان عمري 23 سنة".

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