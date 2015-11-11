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ارجع للطبيعة.. زيت الزعتر يقوى جهازك التنفسى والتوابل تكافح الميكروبات

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ارجع للطبيعة.. زيت الزعتر يقوى جهازك التنفسى والتوابل تكافح الميكروبات ارجع للطبيعة.. زيت الزعتر يقوى جهازك التنفسى والتوابل تكافح الميكروبات
فى السنوات الأخيرة يلجأ الكثيرون إلى العناصر الطبيعية كوسيلة آمنة لعلاج بعض الأمراض، وعلى الرغم من تلاعب غير المختصين بتك الوسائل، إلا أن الأبحاث العلمية أكدت على مدار سنوات أهمية بعض المكونات الطبيعية التى كان يتم الاعتماد عليها فى السابق كوسيلة هامة للعلاج ومقاومة الأمراض.

بل أن العديد من شركات تصنيع الدواء تستعين بالعناصر الطبيعية كأحد أهم المواد الفعالة لبعض العلاجات.

فى السطور التالية يلقى أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف الضوء على أهم العلاجات العشبية التى تتميز بقدرتها فى علاج العديد من الأمراض، ويأتى على رأسها تبعا لرأى خالد زيت الزعتر، والذى يتميز بقدرته الفائقة على مقاومة العدوى ضد أنواع عديدة من البكتيريا والجراثيم والفيروسات وخاصة تلك التى تهاجم الجهاز التنفسى للإنسان.

كما يؤكد أن هناك أنواعا عديدة من التوابل العشبية تساهم بصورة فعالة فى مقاومة الميكروبات، بل تعد من أهم المواد المضادة للأكسدة والتى تعمل على حماية الخلايا من التسرطن، وأهمها الريحان، القرفة، الروزمارى، الكركم، الفلفل الحار، القرنفل، الزنجبيل، الشمر، الخردل، واليانسون.

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مصر 365