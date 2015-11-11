العراق يتفق مع صندوق النقد على برنامج مراقبة خبراء للسياسات المالية

>توصل العراق وصندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء إلى اتفاق حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية فى العراق لما تبقى من السنة المالية 2015م وللسنة القادمة 2016م.

جاء ذلك خلال المباحثات التى أختتمت مساء اليوم الثلاثاء فى العاصمة الأردنية(عمان) المباحثات والمشاورات العراقية مع صندوق النقد الدولي، وتوصل الطرفان الى اتفاق حول برنامج مراقبة الخبراء، ويهدف البرنامج لمساعدة العراق فى الإصلاحات فى سياسة النقد الأجنبى والادارة المالية العامة والرقابة المصرفية.

وذكرت وزارة المالية العراقية - فى بيان صحفى- أنه تم الاتفاق على مذكرة التفاهم الفنية لتنفيذ البرنامج فى توقيتات زمنية فصلية وعلى خطاب النوايا، وتهدف الاجراءات التى تم الاتفاق عليها عى معايير للحفاظ على استقرار القطاع المالى .

وجرت خلال الأيام العشرة الماضية مباحثات فنية بين ممثلى الصندوق من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وخبراء وزارات المالية والنفط والتخطيط والبنك المركزى العراقى.

وشارك فى المباحثات النهائية وزير المالية السيد هوشيار زيبارى والسيد على العلاق محافظ البنك المركزى والسيد مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون المالية، كما شارك فى المشاورات ممثلون عن البنك الدولى والحكومة الامريكية ووكالة التنمية الدولية اليابانية ( جايكا).

ولا يشتمل برنامج مراقبة خبراء الصندوق على تقديم اية اموال او قروض مالية الى العراق الا أنه يشكل حلقة مهمة فى تعزيز مكانة العراق الدولية فى الأسواق المالية العالمية وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية ويفتح المجال أمام العراق للحصول على قروض مالية من المؤسسات المالية العالمية والدول والبنوك ولايهدف البرنامج الى التعرض لالتزامات الحكومة المالية ازاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الأجتماعية والنازحين.