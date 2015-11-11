رحلات وصول اللاجئين السوريين إلى المملكة المتحدة تبدأ الأسبوع القادم

>أعلنت الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء عن بدء وصول اللاجئين السوريين إلى المملكة المتحدة الاسبوع القادم.

واكد الامين العام الدائم لوزارة الداخلية البريطانية لشؤون الهجرة والأمن مارك سيدويل ان موعد اول رحلة ستنطلق الاسبوع القادم، مع سلسلة من رحلات اخرى مخطط لها خلال الاسابيع القادمة بهدف احضار 1000 لاجئ سورى إلى المملكة المتحدة بحلول اعياد الميلاد "الكريسماس".

وقال سيدويل "وضع رئيس الوزراء هدفا للبرنامج الجديد بإحضار 1000 لاجئ بحلول الكريسماس وتوجد خطط لذلك".

واضاف "من المتوقع أن تصل اول رحلة مستأجرة "شارتر " الاسبوع القادم، وهناك سلسلة من الرحلات خلال الأسابيع القليلة القادمة من اجل الوصول للهدف المنشود".