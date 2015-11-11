منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع اليابان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، كييتشيرو أوكابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة بين الإمارات واليابان وعددا من أعضاء الجمعية.

تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في شتى المجالات، لا سيما العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بدور ونشاط جمعية الصداقة بين الإمارات واليابان في مد جسور التعاون والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تعود بالخير والمنفعة على شعبي البلدين الصديقين.

حضور

حضر اللقاء محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وسلطان الحميري وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المساندة.