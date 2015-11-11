تنفيذي الشارقة يناقش المشروعات الخدمية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

مشروعات

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحكومية المهمة، التي تخدم سير العمل الحكومي في الإمارة، والاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ناقش المجلس مقترح تطوير وتنفيذ استراحات الشاحنات على الطرق الخارجية لإمارة الشارقة، وأشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أنه استكمالاً للمساهمة في تطوير البنى التحتية وتنظيماً للحركة المرورية في الإمارة يأتي مقترح استراحات الشاحنات، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق الخارجية، وللحد من عرقلة الحركة المرورية، وتنظيم عملية الدخول والخروج العشوائي، وللحد من ظاهرة عدم الالتزام بالأوقات المخصصة لعبور الشاحنات، وتضمن المقترح أنواع الاستراحات والخدمات الأساسية اللازمة فيها، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تعديل

واعتمد المجلس مشروع قرار المجلس التنفيذي لسنة 2015 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وتعديلاته. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، أصدر المجلس القرار رقم (38) لسنة 2015، بشأن تعيين مدير لمركز الشارقة الإعلامي، ونص القرار على أن ينقل طارق سعيد علاي النقبي من هيئة الإنماء التجاري والسياحي، في إمارة الشارقة إلى مركز الشارقة الإعلامي، ويعين مديراً للمركز بدرجة مدير دائرة.