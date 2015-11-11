ترام دبي يشعل شمعته الثانية بنجاحات كبيرة

يحتفل ترام دبي اليوم، بمرور عامٍ على تشغيله، وسط مؤشرات نجاح كبيرة، في الكفاءة التشغيلية في الالتزام، بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة، وتحقيق رضا الركاب، وفي عدد مستخدمي الترام، الذين بلغوا منذ تشغيله حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي ثلاثة ملايين و725 ألف راكب.

ففي تاريخ 11/11/2014 دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، التشغيل الرسمي لترام دبي، الذي يبلغ طوله 11 كيلومتراً، يبدأ من منطقة المرسى وجميرا بيتش رزيدنس، مروراً بمدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة، وصولا إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي، ويضم ترام دبي 11 قطاراً و11 محطة موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية.

نجاح

وأعرب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بهذه المناسبة، وبالنجاحات الكبيرة التي حققها ترام دبي، الذي يعد إحدى الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير نظام مواصلات متطور، يخدم منطقة جميرا بيتش رزيدنس ومنطقة المارينا ومنطقة الصفوح.

وقال الطاير: حقق ترام دبي خلال العام الأول من تشغيله مؤشرات أداء عالية جداً، حيث بلغ مؤشر أداء وصول الترام في الوقت المحدد له 96.4%، فيما بلغ مؤشر أداء دقة الالتزام بجدول الرحلات 93%، كما حقق الترام معدلات مرتفعة في مسوحات نسبة رضا المتعاملين، بلغت قرابة 98%، فيما بلغ عدد مستخدمي الترام منذ تشغيله وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي ثلاثة ملايين و725 ألف راكب.

وأكد أن ترام دبي يهدف بشكل أساسي إلى تحسين حركة التنقل داخل مدينة دبي، بصورة عامة والمناطق ذات الأهمية السياحية والاقتصادية التي يخدمها مسار الترام بصورة خاصة، والمساهمة في تعزيز منظومة النقل الجماعي المتكامل في الإمارة، وتوفير أسلوب تنقل سهل ومريح وذي كفاءة عالية، ضمن مناطق تمثل أهمية تجارية وسياحية بمدينة دبي، إضافة إلى دعم وتعزيز بنية الأعمال والتجارة والسياحة بمدينة دبي، ودعم القاعدة الاقتصادية للإمارة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، وتحسين البيئة المعيشية للسكان.

مراجعة مستمرة

وأضاف: نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الأشهر الماضية عددا من المبادرات والإجراءات لرفع مستوى السلامة وزيادة عدد الركاب، حيث طبقت الهيئة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي تدابير وقائية إضافية لرفع مستوى السلامة المرورية على التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية في منطقة جميرا بيتش رزيدنس الواقعة على مسار ترام دبي، التي تتداخل فيها حركة الترام مع حركة المركبات والمشاة، شملت إغلاق بعض فتحات الالتفاف إلى اليسار، لرفع السلامة المرورية على تلك التقاطعات.

حيث زاد طول مسار الالتفاف يساراً على تقاطع 414 للمرور القادم من شارع قرن السبخة، باتجاه جميرا بيتش رزيدنس، ومنع وقوف المركبات على الطرق المؤدية إلى الممشى، وإزالة موقف الحافلات عن التقاطع، وتنفيذ مسرب أيمن حر على التقاطع، وتراقب الهيئة وتتابع الوضع بشكل يومي، لتحديد زمن الرحلة في المنطقة على مسار الترام، قبل تطبيق الحلول المرورية، وستُجرى الدراسة نفسها لمقارنة الوضع قبل وبعد الحلول المرورية عند عودة الحركة المرورية لوضعها الاعتيادي.

مواقف إضافية

كما وفرت الهيئة مواقف إضافية للمركبات، بالقرب من المحطات، لتشجيع السكان على استخدام الترام، ونفذت الهيئة مسارا للدراجات الهوائية موازياً لمسار ترام دبي، بطول تسعة كيلومترات، يقع بين محطة الصفوح ومحطة مدينة دبي للإعلام.

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أوقفت خدمة الشبكة الدائرية لترام دبي، في منطقتي أبراج شاطئ جميرا والمرسى، وساهمت هذه الخطوة في تقليل الزمن الكلي للرحلة، من 54 دقيقة للرحلة إلى 45 دقيقة، وتقليل مدة زمن تقاطر الترام إلى رحلة كل ثماني دقائق.

لماذا نفّذ مشروع ترام دبي؟

برزت الحاجة لتنفيذ مشروع الترام نتيجة للتغيرات التخطيطية في المنطقة، نظرا لأهمية المنطقة السياحية والتغيرات التخطيطية التي حصلت فيها والاستثمارات الكبيرة التي جرى ضخها لتنميتها، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) في 2005 لدراستها وإعداد حلول متكاملة وشاملة لها، وأعدت الهيئة من خلال استشاري عالمي دراسة شاملة، وخلصت الدراسة إلى ارتفاع الكثافة السكانية للمنطقة عند اشغالها لحوالي 60 ألف فرد لكل كيلومتر مربع.

بينما يبلغ معدل هذه الكثافة في المنطقة الحضرية الحالية لمدينة دبي 3000 فرد في الكيلومتر المربع، حيث تعادل الكثافة السكانية في المنطقة 20 ضعف معدل الكثافة السكانية في المنطقة الحضرية في دبي، ويبلغ إجمالي عدد الرحلات المتولدة عن المنطقة 64 ألف رحلة في ساعة الذروة، وهذا يقارب عدد الرحلات المتولدة عن منطقة ديرة بالكامل، إلى جانب محدودية محرمات الطرق المتوفرة في المنطقة، وعدم كفاية المواقف والمداخل والمخارج في المنطقة، ومعاناة المنطقة من ازدحامات كبيرة، رغم أن نسبة الإشغال فيها لم تكتمل بعد، وهو ما يعني زيادة شدة الازدحامات في المستقبل، كما أكدت الدراسة حاجة المنطقة لحلول متكاملة تشمل تحسينات شبكة الطرق والتقاطعات ونظام نقل جماعيا متكاملا، يجري ربطه بمترو دبي وبمونوريل نخلة جميرا.

مميزات ترام دبي

يعد ترام دبي أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على الخط كاملا، دون الحاجة لأسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وهو أول ترام في العالم يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب المتزامنة مع نظام فتح وغلق أبواب القطار، كما أنه أول ترام في العالم يستخدم تقنية الحماية الآلية، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب، وهو أيضا أول ترام في العالم يضم محطات مكيفة للركاب، وأول ترام يضم مقصورات للدرجة الذهبية ومقصورات للنساء والأطفال، وينفرد ترام دبي بمستوى عالٍ من التشطيبات الداخلية للعربات والمحطات بالفخامة والرفاهية، حيث جرى تزويد الترام بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، وتزويد بعض محطات الترام بجسور مكيفة مزودة بمصاعد وسلالم كهربائية، كما روعي في المشروع أن يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتحديداً فئة ذوي الإعاقة وكبار السن.

مركز التحكم

يضم مركز التحكم في تشغيل الترام الذي يجري من خلاله التحكم الكامل بعملية التشغيل اليومي لخدمة الترام، شاشات كبيرة موصولة بأكثر من 800 كاميرا موزعة على عربات ومحطات الترام وعلى طول المسار، وفي تقاطعات الطرق التي تتداخل فيها حركة الترام مع حركة المركبات، ويجري من خلال المركز مراقبة حركة الترامات على طول الخط، والتحكم في زمن التقاطر، ومراقبة كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة، ومراقبة الإشارات الضوئية على مسار الترام، والتحكم بأنظمة الاتصال، ومحولات الكهرباء، وأنظمة التغذية الكهربائية بالعربات والمحطات، إلى جانب الإشراف على أنظمة السلامة، مثل أنظمة الإطفاء والحريق، وأنظمة التهوية والتكييف، في المحطات والعربات، والتأكد من سلامة الأبواب والمكابح والمحركات، في كل ترام على حدة.

مواصفات ترام دبي

Ⅶيمتد ترام دبي لمسافة 11 كيلو متراً على طول شارع الصفوح، تبدأ من منطقة المرسى، وصولاً إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي.

Ⅶتضم شبكة الترام 11 محطة، موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية.

Ⅶيتألف الأسطول من 11 قطار ترام.

Ⅶيتكون كل قطار من سبع عربات، تتسع لقرابة 405 ركاب.

Ⅶيرتبط ترام دبي مع مترو دبي في محطتين هما مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا، وذلك لتحقيق التكامل، كما يرتبط بمونوريل نخلة جميرا.

Ⅶتتميز التشطيبات الداخلية للعربات والمحطات بالفخامة والرفاهية.

Ⅶيمتد مسار الترام بصورة رئيسة على مستوى الأرض بجانب شارع الصفوح، كما يرتفع فوق جسور علوية في بعض المواقع بمنطقة مرسى دبي، وذلك لضرورات البيئة العمرانية بالمنطقة.

Ⅶزود ترام دبي بأربعة جسور مكيفة للمشاة.