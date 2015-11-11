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محمد بن راشد يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة قادة الدول العربية وأميركا الجنوبية

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرياض على رأس وفد الدولة للمشاركة في القمة الرابعة لزعماء وقادة الدول العربية وأميركا الجنوبية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية ، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق في مطار الرياض الدولي، بجانب عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثلة من حرس الشرف أدت التحية لسموه، ثم صافح سموه كبار مستقبليه.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد غادر، بحفظ الله ورعايته، البلاد أمس متوجهاً إلى الرياض على رأس وفد الدولة الى القمة الرابعة لزعماء وقادة الدول العربية وأميركا الجنوبية التي التأمت في وقت لاحق أمس وتستمر يومين.

يرافق سموه وفد رفيع يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعلي محمد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد بن نخيرة الظاهري مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى جمهورية العربية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ومحمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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