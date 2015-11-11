بدء أعمال تعميق مصب "آزور" على شاطئ الإسكندرية استعدادا للنوات القادمة

واصلت محافظة الإسكندرية تنفيذ أعمال تطوير مصبات مياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية، حيث بدأت اليوم أعمال إنشاء وتعديل مصب "آزور"، بتواجد العقيد أحمد البحراوى من إدارة مياه القوات المسلحة ومندوبى المرافق (صرف صحى، مياه، كهرباء شبكات، إضاءة عامة) واللواء خالد محيى الدين مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ الإسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة النوات التى قد تشهدها المحافظة.

من جانبها أشارت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الإسكندرية بها 57 مصبا لمياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية، تمت إعادة فتح 11 مصبا كان مغلقا منذ 20 عاما بسبب أعمال توسعة الكورنيش والحواجز الغاطسة لحماية الشواطئ، وجارى إعادة تعميق وإعادة فتح 3 مصبات أخرى لمنشآت سياحية وأندية على الكورنيش من ضمنها مصب "آزور".

وأكدت أن كافة الأجهزة التنفيذية تستعد حاليا وتبذل كافة جهودها لاستقبال النوة القادمة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمحافظة.