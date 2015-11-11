أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء أعمال تعميق مصب "آزور" على شاطئ الإسكندرية استعدادا للنوات القادمة

Google+ Print
بدء أعمال تعميق مصب "آزور" على شاطئ الإسكندرية استعدادا للنوات القادمة بدء أعمال تعميق مصب "آزور" على شاطئ الإسكندرية استعدادا للنوات القادمة
واصلت محافظة الإسكندرية تنفيذ أعمال تطوير مصبات مياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية، حيث بدأت اليوم أعمال إنشاء وتعديل مصب "آزور"، بتواجد العقيد أحمد البحراوى من إدارة مياه القوات المسلحة ومندوبى المرافق (صرف صحى، مياه، كهرباء شبكات، إضاءة عامة) واللواء خالد محيى الدين مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ الإسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة النوات التى قد تشهدها المحافظة.

من جانبها أشارت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الإسكندرية بها 57 مصبا لمياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية، تمت إعادة فتح 11 مصبا كان مغلقا منذ 20 عاما بسبب أعمال توسعة الكورنيش والحواجز الغاطسة لحماية الشواطئ، وجارى إعادة تعميق وإعادة فتح 3 مصبات أخرى لمنشآت سياحية وأندية على الكورنيش من ضمنها مصب "آزور".

وأكدت أن كافة الأجهزة التنفيذية تستعد حاليا وتبذل كافة جهودها لاستقبال النوة القادمة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة الصرف الصحى بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل