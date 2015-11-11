تلميذ بمدرسة الملك الكامل بالدقهلية:أصبت وأنا أنظر من "شباك" الفصل

قال إسلام الشربينى، أحد التلاميذ المصابين بمدرسة الملك الكامل بالدقهلية: إن الملثم الذى أطلق الخرطوش بصحبة مجموعة أخرى كان للرد على مشاجرة وقعت أمس الأول مع طلاب أخرين، حسبما تم تناقله بين الطلاب، وتابع: أثناء وجودى فى الفصل سمعنا أصوات مشاجرة وعندما نظرنا من شباك الفصل تزامن ذلك مع إطلاق الملثم طلقة الخرطوش التى أصابتنى أنا وباقى زملائى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف "الشربينى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن يحظى برعاية طبية جيدة داخل مستشفى المنصورة وحالته مستقرة الآن.