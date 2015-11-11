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تلميذ بمدرسة الملك الكامل بالدقهلية:أصبت وأنا أنظر من "شباك" الفصل

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تلميذ بمدرسة الملك الكامل بالدقهلية:أصبت وأنا أنظر من "شباك" الفصل تلميذ بمدرسة الملك الكامل بالدقهلية:أصبت وأنا أنظر من "شباك" الفصل
قال إسلام الشربينى، أحد التلاميذ المصابين بمدرسة الملك الكامل بالدقهلية: إن الملثم الذى أطلق الخرطوش بصحبة مجموعة أخرى كان للرد على مشاجرة وقعت أمس الأول مع طلاب أخرين، حسبما تم تناقله بين الطلاب، وتابع: أثناء وجودى فى الفصل سمعنا أصوات مشاجرة وعندما نظرنا من شباك الفصل تزامن ذلك مع إطلاق الملثم طلقة الخرطوش التى أصابتنى أنا وباقى زملائى.

وأضاف "الشربينى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن يحظى برعاية طبية جيدة داخل مستشفى المنصورة وحالته مستقرة الآن.

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