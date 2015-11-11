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رئيس "حماة وطن" بالدقهلية: حمينا مصر من الخارج وعلينا حمايتها من الداخل

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رئيس "حماة وطن" بالدقهلية: حمينا مصر من الخارج وعلينا حمايتها من الداخل رئيس "حماة وطن" بالدقهلية: حمينا مصر من الخارج وعلينا حمايتها من الداخل
قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، "إننا قمنا بحماية الوطن من الأعداء والخطر الخارجى وقمنا بدورنا كما يجب أثناء تواجدنا بالخدمة، وجاء الوقت لحماية الوطن من الداخل"، وطالب الجميع بالتصويت لأى مرشح من حزب حماة الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر الحزب بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مساء أمس، لدعم المرشح اللواء أحمد العوضى، رئيس جهاز الرياضة العسكرى السابق وأحد مؤسسى فرقة الصاعقة ومرشح الحزب بالدائرة.

وقال أحمد العوضى المرشح على المقعد الفردى إن هدفه هو مضيفا :"أننا فى حاجة ماسة لأن ننهض بالوطن خاصة فى المرحلة القادمة"، وأشار إلى أن البرلمان القادم يعد من أخطر البرلمانات التى تشهدها مصر لأن الصلاحيات التى يعطيها البرلمان تعطى للعضو صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، وطالب العوضى الأهالى النزول إلى الانتخابات والمشاركة.

وحضر المؤتمر اللواء الدكتور محسن الفحام عضو هيئة التدريس، اللواء أركان حرب محمد على بلال واللواء أركان حرب مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق واللواء أركان حرب أسامة ضلع أمين مساعد حزب حماة الوطن بالدقهلية – والدكتورة غادة موسى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا لحزب "حماة الوطن"، وعدد من كوادر الحزب بمركز السنبلاوين ومحافظة الدقهلية.

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