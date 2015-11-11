ضبط صاحب محطة بنزين تلاعب فى عدادات القراءة لغش المواطنين بالغربية

قام ضباط إدارة مباحث التموين بحملة تموينية مكبرة بدائرة المحافظة أسفرت عن ضبط المدعو محمد أ م ال. س. 39 سنة المدير المسئول عن محطة وقود مصر للبترول بشارع الجلاء ثان طنطا – مقيم بشارع الجيش، للتلاعب في عدادات الطلمبات الخاصة بالمحطة، والتي تم معايرتها وختمها من قبل إدارة الدمغة والموازين بطنطا، وقيامه بفض الاختمام والتلاعب في العدادات لتعطي قراءات خاطئة لغش المواطنين.

وقال بيان صادر عن المحافظة قبل قليل، إنه بمطابقة الرصيد الفعلي علي الرصيد الدفتري بسجل "21" بترول تبين أن رصيد السولار المدعم بالمحطة "3500 لتر سولار" وبقياس تانك السولار الخاص بالمحطة تبين انه يحتوي علي "6000" لتر سولار مما يدل علي تلاعبه في عداد طلمبة السولار الخاص بالمحطة.

وتم التحفظ علي كمية قدرها "6000 لتر سولار" مدعم من قبل الدولة، وتم تشميع طلمبة السولار الخاصة بالمحطة بمعرفة مفتش الدمغة والموازين المرافق للحملة في المحضر رقم 27598 جنح قسم ثان طنطا 2015.

وأكد البيان، أن الحملة ضبطت المدعو عبد المعطي م ال 48 سنة، ومقيم بقرية كنيسة دمشيت – مركز طنطا، قام بإدارة محطة وقود بدون ترخيص بذات القرية، وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد اعادة بيعها بالسوق السوداء، وبحوزته "6000 لتر سولار – 6000 لتر بنزين".

كما تم ضبط السيارة رقم 157582 نقل الشرقية قيادة المدعو محمد م ع س 32 سنة، سائق مقيم بقرية استراحة السعدني، مركز الحسينيه محافظة الشرقية، حال مرورها من امام نقطة مرور دفرة مركز طنطا محمله بعدد "695 كيلوجرام اعلاف دواجن – 40 كيلوجرام سكر مجهول المصدر"، وتم التحفظ علي المضبوطات في المحضر رقم 31399 جنح مركز طنطا، وضبت الحملة أيضا السيارة رقم 1869 ل ق أ قيادة المدعو محمد ع م ع 30 سنة سائق، ومقيم بقرية ابواحمد مركز سيدي سالم محافظة كفرالشيخ، وذلك حال مرورها من امام نقطة مرور سمنود محملة بعدد "6 عبوه شيكولاته تزن 3 كيلوجرام منتهية الصلاحيه 216 عبوة اغذية اطفال منتهية الصلاحية"، وتم التحفظ علي المضبوطات

وفى مجال الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع مغالاة التجار وإستغلال المواطنين، تم المرور على الأسواق والمحلات العامة لإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعمل محاولات شراء للسلع المسعرة جبريا للتأكد من مدى التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمى.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد "15" قضية لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين فى تصنيع وتداول الأغذية، و "23" قضية عدم الاعلان عن الأسعار، و4 قضايا عرض سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى قضية تجميع مواد بترولية باجمالي "180 لتر ضد مجهول"، وقضيات عرض اغذية اطفال منتهية الصلاحية باجمالي "44" عبوة.