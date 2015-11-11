أرقام في الجول - شيكابالا على الطريق

أخيرا سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الإسماعيلي الحالي ونجم الزمالك الأسبق في الدوري المصري بعد غياب 1388 يوما.

سجل شيكابالا وصنع هدفا في أول مباراة يبدأها كأساسي مع الإسماعيلي أمام حرس الحدود بالجولة الرابعة من الدوري المصري التي انتهت بفوز الدراويش 4-0.

ويستعرض FilGoal.com أرقام شيكابالا أمام الحدود

1) الحرية

منح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي حرية لشيكابالا في التحرك بمنطقة وسط الملعب. وهذا ما تظهره خريطة تحركاته.

توضح النقاط الحمراء المناطق التي فقد فيها شيكابالا الكرة، والزرقاء هي صناعة الهدف.

2) التمريرات

الصورة التالية توضح اتجاه تمريرات شيكابالا والتي غلب عليها نقل الكرة للأمام، المميز فيها أنها بدأت من الجبهة اليمنى للأمام.

وبجانب ذلك فأطوال تمريرات شيكابالا رائعة خاصة التي دخلت منطقة جزاء الحدود مما شكل خطورة على المرمى.

نسبة تمريرات شيكابالا الصحيحة 60% .. النسبة ضئيلة ولكن..

لو قسمنا أطوال التمريرات إلى (قصيرة - متوسطة - طويلة) ستجد أن واحدة فقط من إجمالي 35 تمريرة هي في فئة القصيرة (رقم 8).

21 تمريرة صحيحة لشيكابالا بخلاف الكرات العرضية.. أرسل تسع عرضيات منهم أربعة بشكل سليم وهو معدل ممتاز للجناح الأعسر.

أما بالنسبة للمحاولات على المرمى.. سدد شيكابالا ثلاث كرات من بينهم أثنين بين القائمين والعارضة بإتقان 67%.

ونجح شيكا في مراوغتين صحيحتين.