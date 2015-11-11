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بالفيديو والصور - رونالدو يفشل في كسر رقم ' ذا روك ' بعدد السيلفي

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فشل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في تحطيم عدد التقاط الصور "سيلفي" مع الجمهور الذي يحمل جائزة موسوعة جينيس القياسية المصارع ذا روك.

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وكان The Rock قد حصل على الرقم القياسي بـ105 صورة "سيلفي" خلال ثلاث دقائق فقط في لندن خلال مايو الماضي.

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وقبل حفل رونالدو للكشف عن الفيلم الوثائقي الخاص به حرص كريستيانو على التقاط الصور السيلفي مع جمهوره بشكل سريع.

شاهد محاولة رونالدو

لكن كريستيانو فشل في تحطيم رقم "ذا روك" مما جعل صحيفة (ميرور) الإنجليزية تسخر من النجم البرتغالي.

واستغلت صحيفة ميرور التقارير القديمة التي ربطت صداقة بين إيرينا شايك صديقة رونالدو القديمة مع ذا روك فور انفصالهما.

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لكن موسوعة جينيس لم تترك رونالدو دون تكريم.. بل منحته جائزة كأكثر اللاعبين تحطيما للأرقام القياسية.

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وشملت الأرقام القياسية (صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم دوري أبطال أوروبا 17) و(أفضل لاعب في اختيارات الفيفا 3) وأكثر الرجال الذين يمتلكون متابعون على فيسبوك وتويتر وعددهم 37.831.159 متابع حتى 15 سبتمبر 2015).

بجانب أنه أكثر لاعب سجل هاتريك في الدوري الإسباني (25).

ولم تفصح موسوعة جينيس عن عدد الصور "السيلفي" التي التقطها رونالدو لكنها بالتأكيد أقل من 105 صورة.

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فيديو اليوم السابع

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