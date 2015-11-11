نظارات شمسية جديدة من "دولتشي أند جابانا"

مجموعة "دولتشي آند جابانا" Dolce&Gabbana زخارف الأم "Mama’s Brocade" مستوحاة من صقلية المتميزة بنكهة الكَرْم. النظارات ذات التفاصيل الزخرفية البارزة تذكر بأثاث قصور عصر الباروك، سواء من حيث الشكل الدقيق البارز أحادي اللون، أو من ناحية شكل الورود، حيث يزين النظارات باقات من الورود الحمراء.

النظارة المستوحاة من عرض المرأة لخريف وشتاء 2015/ 16 كما أنها مجموعة محدودة تبلع 500 قطعة، ويتم توفير النظارة في علبة نفيسة، مع محفظة، وكيس من القماش المزخرف مطبوع عليه عنصر بشكل ورود.

الزخرفة الصقلية التي نجدها في مجموعة المرأة لخريف وشتاء 2015/ 16 من دلوتشي آند جابانا، يتم وضعها على الجزء الأمامي من نظارة الشمس وعلى زراعيها، أما الألوان فتتنوع بين أسود بعدسات رمادية مظللة؛ أحمر بعدسات بنية مظللة؛ وردي باهت بعدسات مظللة بنية بلون الكاكاو؛ أخضر بترولي بعدسات بنية مظللة.