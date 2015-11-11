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رجال أعمال يتبرعون ببناء 100 وحدة سكنية وتوريد سيراميك لـ"عفونة"

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رجال أعمال يتبرعون ببناء 100 وحدة سكنية وتوريد سيراميك لـ"عفونة" رجال أعمال يتبرعون ببناء 100 وحدة سكنية وتوريد سيراميك لـ"عفونة"
أعلن عدد من رجال الأعمال، عن دعمهم لأهالى قرية عفونة بمحافظة البحيرة، التى شهدت خسائر كبيرة من بعد تعرضها لسيول عنيفة الأيام الماضية، حيث أكد أحد رجال الأعمال، فى اتصال هاتفى لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، تبرعه ببناء 100 وحدة سكنية.

فيما قال رجل أعمال آخر، إنه سيتولى توريد "سيراميك" لـ100 منزل بقرية عفونة بعد أزمة السيول السابقة.

وفى نفس السياق، كشف الإعلامى عمرو أديب، أن مجموعة إحدى الشركات القابضة ستتولى إنشاء مستشفى جديدة بجانب كابلات البنية التحتية للقرية.
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