ميدو: اعتزالي مبكرًا؟ عانيت من مشكلة توريس وأوين

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن اعتزاله كرة القدم مبكرًا يرجع لأسباب بدنية.

وأوضح ميدو عبر قناة (إم بي سي): "لقد لعبت في مستويات عالية بدوري أبطال أوروبا والدوري الهولندي ببلوغي 17 سنة".

وأضاف: "من الطبيعي أنه ببلوغي 30 سنة يتم استنفاذ طاقتي، نفس الأمر تكرر مع فرناندو توريس ومايكل أوين، عانا من نفس المشكلة".

وأقر ميدو بأنه أهمل في عدة أمور خلال مشواره الاحترافي، ولم يستمع لنصائح بعض الكبار بضرورة الحفاظ على جسده عندما كان لاعبًا صغيرًا.

وقال: "أنهيت مشواري عام 2013 باللعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وشعرت وقتها بكم الإهانة التي أوصلت نفسي لها".

واختتم ميدو: "قرار اعتزالي لم يكن لحظة انكسار، بل إصرار وتحدي على النجاح في مجال آخر سواء التحليل ثم التدريب".