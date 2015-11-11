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السيسى يبحث مع رؤساء اليمن والسودان وفنزويلا سبل التعاون وأوضاع المنطقة

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السيسى يبحث مع رؤساء اليمن والسودان وفنزويلا سبل التعاون وأوضاع المنطقة السيسى يبحث مع رؤساء اليمن والسودان وفنزويلا سبل التعاون وأوضاع المنطقة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من رؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، خلال مشاركته فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فى الرياض، حيث التقى الرئيس بنظيره اليمنى "عبد ربه منصور هادى"، وتناول اللقاء تطورات المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة فى جنيف، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الميدانية فى اليمن.

وأكد الرئيس السيسى على وقوف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق، معرباً عن أمله فى أن تسفر المفاوضات عن حل يُنهى النزاع القائم فى اليمن بما يخفف من معاناة الشعب اليمنى.

من جانبه، أعرب رئيس اليمن عن تقدير بلاده لدعم مصر للحكومة الشرعية، مشيداً بجهود مصر فى احلال الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وتباحث الرئيس السيسى مع رئيس السودان "عمر البشير"، حول سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط مصر بالسودان، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمى.

كما تبادل الرئيس وجهات النظر مع رئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو"، حيث تناول النقاش سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين وتنمية العلاقات بينهما.

وتستأنف قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية أعمالها اليوم، حيث ستُعقد جلسة العمل الثانية صباحا على أن يعقبها الجلسة الختامية.

- اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة "العربية - اللاتينية" فى الرياض
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- الرئيس السيسى وقادة 33 دولة يشاركون فى مؤتمر القمة العربية اللاتينية بالرياض
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- وزير الخارجية: لقاء الرئيس السيسى بخادم الحرمين سيسفر عن نتائج مهمة
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- السيسى يلتقى نظيره اليمنى فى الرياض لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية
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مصر 365

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