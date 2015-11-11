فمٌ جميل وشفاه لا تُقاوَم في مجموعة أحمر شفاه كلارنس

أولاً، تحتاج الشفاه إلى العناية والترطيب في العمق. ثم، إنها تحتاج إلى رسمٍ دقيق. وأخيراً، يأتي اللون وتكون الإمكانيات عديدة ولا تُحصى! يمكن تعزيز مظهر الشفاه بدرجاتٍ لونيّة زهريّة أنيقة ودرجات حياديّة أو اختيار لونٍ أحمر كلاسيكي وأنثوي للغاية أو لمسة مرجانيّة...

مهما كان اللون الذي تختارينه، تكون شفاهكِ ساحرة!

أعادت "كلارنس" Clarins تجديد مستحضر "جولي روج" Joli Rouge وابتكرت تشكيلة واسعة من الألوان للتعبير عن كلّ مزاج ورغبة في الماكياج. فلا شكّ أن أحمر الشفاه الجديد هذا سيسحر قلبكِ...

وقلب رفيقكِ في الحياة أيضاً!

"جولي روج" Joli Rouge

يحدّد الاتجاه!

تشكيلة من 25 لوناً يمكنكِ الاختيار منها.

اختاري اللون الذي يلائم مزاجكِ!

"جولي روج" Joli Rouge.

الكلمات الوحيدة على شفاهكِ.

أحمر شفاه "كلارنس" Clarins أُعيد ابتكاره. ناعم، مُرهف وطويل الثبات. يأتي أحمر الشفاه "جولي روج" Joli Rouge وتركيبته الجديدة والمرطّبة في تشكيلةٍ من الألوان الجميلة والمعزّزة لرونق الشفاه... من أجل شفاهٍ مُفعمة بالجمال.

ألوانٌ غنيّة

مزيج غنيّ من العناصر اللونية المتألّقة والمكوّنات اللامعة يوفّر نتائج مثالية عند كلّ استعمال. تنقل كلّ درجة لونيّة من مستحضر "جولي روج" Joli Rouge تأثيراً مشرقاً وكثيفاً.

6 ساعات من الترطيب* والثبات** المتواصل

يبرز تأثير "جولي روج" Joli Rouge المشرق حتى مع الدرجات اللونية الحياديّة. تأتي التركيبة الفائقة الترطيب غنيّة بمستخلص عضويّ من عشبة عطريّة marsh samphire وزيت المانجا من أجل شفاهٍ أكثر نعومةً وامتلاءً. مغذّي وواقي، يعتني "جولي روج" Joli Rouge بشفاهكِ.

* اختبار حركيّ للترطيب لدى 12 امرأة.

** اختبار فعاليّة ثبات الماكياج لدى 31 امرأة ستّ ساعات بعد التطبيق.

مستحضرات المكياج:

لون البشرة

مستحضر الأساس Everlasting Foundation + SPF 15

مستحضر إخفاء الشوائب Instant Concealer

مستحضر تلوين الوجنتَين Multi-Blush – 01 peach

العينان

ماسكارا Be Long Mascara – 01 intense black

الشفاه

قلم رسم محيط الشفاه Lipliner Pencil

أحمر شفاه "جولي روج" Joli Rouge – 742 joli rouge

في غاية الأناقة!

متعةٌ للشفاه.

ينساب "جولي روج" Joli Rouge بسلاسةٍ على الشفاه. فتمّ تصميم شكل الطرف الفريد من نوعه ليعانق محيط الشفاه ويوفّر نتائج لونيّة غنيّة وتطبيقاً دقيقاً أول مرّة. وتعني التركيبة الغنيّة ثبات النتائج اللونية. استسلمي لنكهة التوت الأحمر الشهيّ، عطر أحمر شفاه "كلارنس" Clarins الحصريّ: إنه مُدمن للغاية!

نصائح الماكياج

من أجل نتائج مُرهفة وساحرة

المستحضر المعزّز للإشراقInstant Light Brush-On Perfector (إشراق وتجانس)

أحمر شفاه "جولي روج" Joli Rouge (لون وترطيب)

المستحضر المعزّز للامتلاء Instant Light Natural Lip (حجم وامتلاء)

مستحضر "جولي روج" Joli Rouge يتألّق

في علبته الذهبيّة الجديدة.

أنثوي وحديث، ينزلق بسهولة في أيّ حقيبة يَد. يُطلق "تكّةً" عند الإغلاق ممّا يجعلنا نريد استعماله مجدّداً خلال النهار.

"كلارنس" Clarins معنيّة بالبيئة.

يتميّز مستحضر "جولي روج" Joli Rouge بتأثير بيئي أقلّ:

أخفّ وزناً بنسبة 15%

نسبة أقلّ من انبعاثات غازات الدفئية بمعدّل 9%