مجموعة Greige من Bobbi Brown

أحب اللون الذي ينتج عن مزج الرمادي مع البيج- إنه اللون الحيادي المثالي للمظهر الرقيق أو المظهر الأكثر قوة." – بوبي براون

تقدم بوبي براون كوزمتيكس مجموعة Greige، تشكيلة منسقة من ألوان بوبي الحيادية المفضلة لابتكار مظهر بوبي الكلاسيكي الأنيق. مستوحاة من تشكيلة الألوان التي اكتشفتها بوبي عند مزج الطلاء خلال مشروع منزلي، تحتوي المجموعة على المزيج المثالي من اللون الرمادي مع البيج. إنها لوحة ألوان حيادية ثانوية مع بعض الألوان المكثفة والأكثر درامية.

لوحة ظلال العيون Greige الجديدة

محور المجموعة، هذه اللوحة من ظلال العيون تحتوي على ألوان بوبي المفضلة من الرمادي والبيج، مع ألأوان جديدة جذابة مثل Greystone و Earth Metal – جميعها داخل علبة مدمجة كحلية أنيقة.

تتدرج ألوان الظلال من البريق الرمادي الفاتح الخافت إلى البني الرمادي المتوسط والرمادي الصخري الأكثر حدة بمزيج من لمسات نهائية خالية من اللمعان و لمسات معدنية.

الألوان: Ivory Eye Shadow, New Brown Haze Shimmer Wash Eye Shadow, Twinkle Sparkle Eye Shadow, Slate Eye Shadow, New Greystone Eye Shadow, New Earth Metal Sparkle Eye Shadow, New Greige Eye Shadow and Fog Eye Shadow..

سعر التجزئة المقترح: 470 درهم

Intense Pigment Liners الجديدة

هذه البودرة المضغوطة الفريدة من نوعها توفر ألوانا غنية بالصباغ المركزة، يمكن استخدامها لرسم خط سلس ومتناسق أو يمكن مزجها ودمجها للحصول على مظهر سموكي. تحتوي تركيبتها على صباغ نقية وبدون عناصر ملء أو مواد رابطة، توفر Intense Pigment Liner اللون الأنقى والأعمق والأكثر تركيزا. هذه العبوة المدمجة السهلة الحمل تجمع بين لوني لاينر غنييين مع لون وحد بارز لابتكار تشكيلة من مظاهر العيون.

نصيحة: باستخدام رأس الفرشاة Smokey Eye Liner الخاص بـ Dual-Ended Eye Liner/Smokey Eye Liner Brush ضعي خطا قويا من Intense Pigment Liner على طول خطي الرمشين العلوي والسفلي للحصول على مظهر عين سموكي بمنتهى السهولة. يمكن تطبيق الألأوان الثلاثة معا أو يمكن استخدامها كل على حدة لابتكار تشكيلة متنوعة من المظاهر. يمكن إقران Intense Pigment Liner مع Long-Wear Gel Eyeliner لتخطيط العين بخطين.

الألوان: Black Plum, Midnight, Forest

سعر التجزئة المقترح: 191 درهم.

فرشاة Dual-Ended Eye Liner / Smokey Eye Liner Brush الجديدة

ابتكرت تلبية لطلب فناني ماكياج بوبي براون، صممت هذه الفرشاة برأسين لتستخدم مع Intense Pigment Liners. هذه الأداة الجديدة توفر رأس فرشاة آيلاينر تقليدي للتطبيق الدقيق ورأس آيلاينر سموكي للحصول على مظهر لاينر مدمج أو متلاشي.

سعر التجزئة المقترح: 186 درهم

ألوان جديدة، Long-Wear Cream Shadow Stick

تتوفر النسخة الجديدة من Long-Wear Cream Shadow الأصلية بلونين جديدن، هذه التركيبة الشاملة تنساب بسلاسة ويمكن استخدامها للتظليل أو للتحديد أو لمظهر عيون سموكي أو للهايلايت. المزيج الفريد من الزيوت والشمع والعناصر التي تشكل الغشاوة يمنح هذه التركيبة المقاومة للماء استدامة لغاية 8 ساعات. الفيتامينات C و E تحمي منطقة العين الحساسة، بينما تساعد عناصر تطرية البشرة على منحها شعورا بالراحة.

طريقة الاستخدام: ضعي الظلال على كامل الجفن وامزجيه بالأصابع. حسب اللون، استخدمي هذا المنتج كظل أو كلاينر متلاشى مدمج.

ألوان جديدة: Greige, Midnight.

سعر التجزئة المقترح: 176 درهم.

طلاء الأظافر، ألوان جديدة

لونان جديدان- رمادي-بيج حيادي أنيق ورمادي غني معدني- تمنح أظافرك مظهرا مصقولا، كلاهما لونان رقيقان يمكن استخدامهما للنهار، كما أنها رائعة لليل.

الألوان: Greige, Smokey Topaz

سعر التجزئة المقترح: 70 درهم.

Pink Brightening Brick

يرتقي Pink Brightening Brick بالماكياج المتعدد الوظائف إلى مستويات جديدة كليا من الشيمر . تخيلي دفء البرونزر، ولون البلاش النقي وإشراق الهايلايتر—جميعها في عبوة واحدة مدمجة. لآلئ ناعمة لامعة تضيئ البشرة، بينما لون تصحيح لون البشرة يمنحها توهجا طبيعيا صحيا. صمم لجميع الأعمار وجميع أنواع البشرة، Brightening Brick يمنح البشرة جرعة من التألق الشفاف بدون أن يجففها أو يترسب داخل خطوطها الرفيعة.

سعر التجزئة المقترح: 270 درهم.

Rich Lip Color

أحمر الشفاه الأكثر فخامة لدينا، ينساب على الشفاه بسلاسة ويمنحها لونا حيويا نابضا وملمسا حريريا ولمسة نهائية مشرقة. التركيبة المغذية مغلفة بعناصر الترطيب وببتيدات تعزيز الكولاجين التي تعمل باستمرار لتجعل الشفاه أكثر نعومة وامتلاء- حتى بعد إزالتها.

الألوان: Crimson, Old Hollywood, Rose Blossom and Bikini Pink.

سعر التجزئة المقترح: 152 درهم.

Smokey Eye Mascara

المكمل المثالي لمظهر العين السموكي، هذه الماسكارا بتركيبتها التي تحتوي على صباغ الكحل تمنح العين مظهرا دراميا من خلال تلوين الرموش بالأسود الحالك وإطالتها بضربة واحدة مشبعة. إضافة إلى كونها تدوم طويلا، فإنها تقاوم التكسر والتلطخ والعرق والرطوبة.

اللون: Black

سعر التجزئة المقترح: 166 درهم.