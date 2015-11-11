فان مارفيك في الميزان.. إيجابيات وسلبيات مدرب الأخضر السعودي

يعشق بيرت فان مارفيك طريقة لعب 4-2-3-1، الخطة المفضلة للمدرب الهولندي، والطريقة التي يستخدمها مع مختلف الفرق التي قام بتدريبها خلال السنوات الأخيرة، وبالطبع كان النجاح الكبير له في كأس العالم 2010، حينما وصل إلى نهائي المونديال رفقة الطواحين الهولندية في جنوب أفريقيا.

طريقة اللعب

رباعي دفاعي صريح، ثنائي في العمق وثنائي آخر على الأطراف، مع ثنائي آخر محوري في خانة الارتكاز، يغلق هذا الثنائي منطقة العمق بين الدفاع والوسط، ويعطي الحرية الكاملة لأسماء الهجوم، من خلال تمركز صانع لعب بين جناحين، وفي الأمام رأس حربة صريح.

لذلك لعب الأخضر السعودي أمام الفدائي بنفس الخطة، مع مهاجم واحد هو السهلاوي، خلفه ثلاثي هجومي، الشهري، الجاسم، والمؤشر. بينما أغلق الثنائي الخيبري والفرج منطقة المحور أمام رباعي الدفاع وحارس المرمى.

ما له

يمتاز فان مارفيك بالنزعة الدفاعية، ويلعب أكثر على حماية مرماه، لذلك سيلعب الأخضر مستقبلاً أمام الفرق الكبيرة بنوع من التحفظ الخلفي، لأن المدير الفني يريد أولاً عدم استقبال هدف، ومن ثم البحث عن فرصة هجومية في الأمام.

ومن المتوقع أن يستمر الهولندي على أسلوبه، لذلك ستكون مباراة الأخضر السعودي أمام الأبيض الإماراتي مفصلية بالنسبة للجميع، لأن المنتخب السعودي لن يهاجم على الأغلب، وسيلعب وفق عقلية مارفيك.

وتعتبر هذه النقطة في صالح فان مارفيك، فهولندا هاجمت عبر تاريخها في مناسبات عديدة، ومع المدرب الدفاعي، وصلت إلى نهائي كأس العالم، وكانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب، لولا فرص روبين الضائعة!

ما عليه

انتقد يوهان كرويف طريقة لعب فان مارفيك كثيراً، ووصفها بالمملة مرارا وتكرارا، لأن طريقة لعب فرقه تمتاز بالخشونة والقوة المبالغ فيها، وتنقلب هذه الميزة إلى عيب في بعض المباريات، لأن العنف يتسبب غالبا في طرد مباشر.

وتعشق جماهير الكرة السعودية اللعب الجمالي المميز، وتزيد قيمة الفرق التي تلعب بشكل هجومي، لذلك حصل الأهلي على تقدير كبير من جماهير الكرة، نتيجة أدائه المميز.

وكانت نتيجة التعادل الأخير أمام الفدائي الفلسطيني واضحة بالنسبة للجمهور، فعشاق الكرة السعودية لم يغضبوا فقط من التعادل، لكن بسبب الأداء السلبي في معظم الفترات، وبالتالي هذه النقطة تؤخذ على فان مارفيك، في انتظار قادم المباريات.