عمرو طارق يرد على أنباء ' رحيله في يناير من بيتيس '

رد عمرو طارق مدافع ريال بيتيس الإسباني عن أنباء رحيله عن الفريق في يناير المقبل.

وكان طارق قد انضم إلى ريال بيتيس بداية الموسم لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية ويغيب عن الفريق للإصابة.

وقال عمرو طارق عبر حسابه على (Twitter) يوم الثلاثاء: "ما يكتب غير صحيح، شكرا على الاهتمام".

وأضاف "أنا ووكيلة أعمالي لم نأخذ قرارا بعد بشأن انتقالات يناير المقبلة".

وربطت تقارير إسبانية أن نادي إيبار الذي يحتل الترتيب السادس في الليجا يرغب في ضم عمرو طارق بجانب الأهلي المصري.

ويحتل ريال بيتيس المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.