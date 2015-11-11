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تحويلات مرورية أعلى المحور بسبب كسر ماسورة مياه وجار إصلاحها

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تحويلات مرورية أعلى المحور بسبب كسر ماسورة مياه وجار إصلاحها تحويلات مرورية أعلى المحور بسبب كسر ماسورة مياه وجار إصلاحها
قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، إن كسر بمسورة مياه صرف صحى أدى إلى حدوث هبوط أرضى بمحور 26 يوليو بمعمق 2 متر، الأمر الذى أدى إلى وجود تكدسات مرورية عالية جدا على طريق إسكندرية الزراعى باتجاه ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك أعلى محور صفط اللبن.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع هيئة الصرف الصحى والإدارة العامة للمرور للعمل على إصلاح الماسورة قبل ذروة الازدحام المرورى صباح غدا الأربعاء، وقبل توجه طلاب المدارس والعاملين والموظفين إلى مقار عملهم.

وأضاف المصدر لـ”اليوم السابع” أنه تم وضع علامات إرشادية وصدادات مرورية لمنع وقوع أى مرورية على الطريق مع إجراء تحويلات مرورية، على أن تتجه كافة السيارات إلى الطريق الدائرى وكوبرى الجلاء وكوبرى عباس لحين تصفية كافة الكثافات المرورية الناجمة عن الهبوط، كما تتواجد الخدمات المرورية أعلى المحور لإرشاد قائدى المركبات إلى الطرق البديلة.

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مصر 365

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