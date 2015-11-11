أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط بندقية آلية و50 طلقة داخل إحدى القطارات بمحطة الأقصر‎

Google+ Print
ضبط بندقية آلية و50 طلقة داخل إحدى القطارات بمحطة الأقصر‎ ضبط بندقية آلية و50 طلقة داخل إحدى القطارات بمحطة الأقصر‎

 

أرشيفية

تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات الأقصر،الثلاثاء، من ضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات الحية داخل قطار “أسوان – القاهرة” بدون صاحبها.

تلقى اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا من مأمور محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر، يفيد بتمكن القوة الأمنية المكلفة بتأمين القطار رقم 91 “أسوان-القاهرة”، بالعثور على حقيبة سوداء بداخلها بندقية آلية عيار 7.62X39 ذات مقبض خشبي و5 خزينة حديدية للسلاح و50 طلقة من ذات العيار، ولم يتم التوصل إلى مالك السلاح.

وبالكشف عن السلاح فى قطاع مصلحة الأمن العام من خلال قاعدة البيانات اتضح أنه غير مدرج بقائمة الأسلحة المبلغ بسرقتها أو فقدانها من أجهزة شرطية.

حرر محضر بالواقعة رقم 2339 أحوال قسم شرطة سكك حديد الأقصر، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا