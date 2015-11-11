ضبط بندقية آلية و50 طلقة داخل إحدى القطارات بمحطة الأقصر‎

تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات الأقصر،الثلاثاء، من ضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات الحية داخل قطار “أسوان – القاهرة” بدون صاحبها.

تلقى اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا من مأمور محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر، يفيد بتمكن القوة الأمنية المكلفة بتأمين القطار رقم 91 “أسوان-القاهرة”، بالعثور على حقيبة سوداء بداخلها بندقية آلية عيار 7.62X39 ذات مقبض خشبي و5 خزينة حديدية للسلاح و50 طلقة من ذات العيار، ولم يتم التوصل إلى مالك السلاح.

وبالكشف عن السلاح فى قطاع مصلحة الأمن العام من خلال قاعدة البيانات اتضح أنه غير مدرج بقائمة الأسلحة المبلغ بسرقتها أو فقدانها من أجهزة شرطية.

حرر محضر بالواقعة رقم 2339 أحوال قسم شرطة سكك حديد الأقصر، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيقات.