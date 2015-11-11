«الخارجية»:لقاء«السيسي» بخادم الحرمين سيسفر عن نتائج مهمة

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيسفر عن أمور ونتائج مهمة.

وأشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها قوية.

وقال فى تصريحات صحفية له اليوم، على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية الجنوبية بالرياض: “نحن دائما نعمل على علاقات وثيقة وروابط قوية يصعب اختراقها من أصحاب المصالح المغرضة”.

وأشاد وزير الخارجية بإعلان الرياض ووصفه بالشامل، وقال إنه يتضمن الكثير من العناصر التى تهم الطرفين وقال نأمل أن يتم تنفيذه وتفعيله .

وردًا على سؤال عما ستسفر عليه التحقيقات في حادث الطاشرة الروسية المنكوبة، أشار شكري إلى أهمية انتهاء التحقيقات وعدم استباق الأحداث، مضيفًا أنه يجب أن تكون التحقيقات مستقلة ومحايدة وأن نوفر لها كل العون وهى بالفعل تتم بواسطة أطراف دولية عديدة ويجب التعامل وفق شواهد سابقة وحوادث مماثلة وقعت فى الماضى.