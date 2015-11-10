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"جهاز العاشر": تسديد 61 مليون جنيه إلى القوات المسلحة لإنشاء 3 كبارى

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"جهاز العاشر": تسديد 61 مليون جنيه إلى القوات المسلحة لإنشاء 3 كبارى "جهاز العاشر": تسديد 61 مليون جنيه إلى القوات المسلحة لإنشاء 3 كبارى
كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية وتطوير مدينة العاشر من رمضان، أن وزير الإسكان وافق على تسديد 61 مليون جنيه للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للبدء الفورى فى إنشاء 3 كبارى بطريق القاهرة الإسماعيلية إثنين للسيارات وآخر للمشاة.

وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرحلة الأولى سيتم البدء فى إنشاء الكوبرى الخاص بالمشاهدة حفاظا على أرواح المواطنين، كما سيتم انشاء كوبرى السيارات بعد ذلك لتخفيف الكثافة المرورية وحل مشكلة الزحام وقت الذروة الخاصة بخروج العمال من المنطقة الصناعية.

وأكد رئيس الجهاز انه تم الانتهاء من اعتماد الرسوم الهندسية للكبارى وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستلام الموقع للبدء الفورى فى الإنشاء، حيث ستقوم القوات المسلحة بكافة الأعمال من تصميم الرسومات الهندسية والتنفيذ والإنشاءات.

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