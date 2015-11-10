البنك الأهلي المصري يتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

قام البنك الأهلي المصري بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لدعم صندوق (تحيا مصر) تعبيرا عن مسئوليه البنك الاجتماعية والذي سيوجه جانب من حصيلته للتخفيف عن هؤلاء المواطنين، واستشعارا من إدارة البنك والعاملين به بحجم الضرر البالغ والمعاناة الشديدة التي تعرض لها المواطنون في بعض المناطق جراء موجة الأمطار والسيول الأخيرة .

> ويعتبر هذا التبرع لصندوق (تحيا مصر) ليس الأول من نوعه، فقد سبق للبنك خلال العام الماضي التبرع لصندوق (تحيا مصر) بمبلغ 55 مليون جنيه للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري وتنمية المشروعات القومية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب .

> ويأتي هذا التبرع ليؤكد قيام البنك الأهلي بدوره الاجتماعي والوطني وليعزز مكانته كأكبر مؤسسة اقتصادية مصرية تضع مسئولياتها الاجتماعية على رأس أولوياتها حيث ساهم البنك خلال السنوات الخمس الأخيرة بمبالغ تعدت المليار جنيه غطت كافة المجالات الصحية والتعليمية ومجالات تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وفك كرب الغارمين .