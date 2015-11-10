وكيل المركزي للمحاسبات السابق : ضعف الأجهزة الرقابية «بفعل فاعل»

قال عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ولمكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن المنح التي كانت تأتي من الدول المختلفة نظير تنفيذ عدد من المشروعات، فهذه الدول تفاجأ بأن المشاريع المنفذة فاشلة ولم يستفيد المواطن منها، وهو الهدف الرئيسي الذي من أجله أعطت هذه الدول المنحة لمصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “البرلمان” الذي يقدمه الإعلامي “نصر القفاص” على فضائية “أون تي في”، أن هذه الدول أقرت إنه إذا الدولة لم تستفيد من المنحة ستقوم بدفع فوائد على المنحة لعدم استثمارها جيدًا، و نوه أن في الجهاز المركزي للمحاسبات ستجد هناك منح مازالت موجودة في الأدراج. و تابع قائلًا: ‘‘إن ضعف هذه الأجهزة بفعل فاعل’’.

وحول تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للرقابة الإدارية والقوات المسلحة بمتابعة المشروعات، أكد أن تكليف الرئيس جاء عندما وجد أن هناك تخازل من الأجهزة الرقابية لأنها لا تعمل بالجدوى المطلوبة منها، متسائلًا لماذا لا يكون الجهاز المركزي للمحاسبات بقوة الرقابة الإدارية على الرغم من الموارد البشرية في المركزي للمحاسبات أكثر الرقابة الإدارية.