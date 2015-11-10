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مجلس الوزراء : حركة المحافظين «أمر وارد»

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مجلس الوزراء : حركة المحافظين «أمر وارد» مجلس الوزراء : حركة المحافظين «أمر وارد»

السفير حسام القاويش

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن تقوم بإعداد برنامجها الذي ستقوم بعرضه على الحكومة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك عدد من التكليفات من الرئيس عبد الفتاح وكان أولها استكمال الاستحقاق الثالث وهي الانتخابات البرلمانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج البرلمان الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية “أون تي في”، أن رئيس الوزرء يعقد الآن اجتماعاته في الوزارات المختلفة وستستمر الاجتماعات حتى يكون هناك تصور مبدئي يوم 22 نوفمبر، ونوه أنه بعد قليل رئيس الوزراء سيلتقي وزير التنمية المحلية للوصول للتصور النهائي لوزارة التنمية المحلية في برنامج الحكومة.

وأشار القاويش، حول ماتردد عن المحافظين،  إلى أن مبدأ المراجعة والتقييم لكل العاملين في الجهاز التنفيذي بالدولة مستمر في كل الأوقات، وإذا كان هناك في تقصير من الممكن أن يتم تغيير المحافظين إذا كان في حاجة لذلك، وإنما الآن نعمل على اختيار محافظ الإسكندرية.

وأوضح القاويش أنه يتبقى أيام قليلة وستبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية أنه إذا كنا في حاجة لتغيير محافظين فمن المناسب ان يكون بعد الانتهاء من الانتخابات.

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أونا

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