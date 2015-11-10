الرئيس السيسي يلتقي نظيره اليمني بالرياض

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي على هامش مشاركتهما في قمة الدول العربية ودول امريكا الجنوبية الرابعة المنعقدة حاليا في الرياض.

> تناول اللقاء أخر التطورات على الساحة اليمنية، وحضر المباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليمني رياض ياسين وسفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي.