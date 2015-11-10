مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة لخلافات أسرية بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب آخر إثر نشوب خلافات أسرية بين شاب وعمته وأبناء عمته، وتم نقل المصاب لمستشفى الجامعة، وجار معاينة الجثة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد ويز الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من ضباط مباحث قسم تانى بشأن الإبلاغ عن مشاجرة بين أفراد أسره أسفر عنه مقتل شخص بعد أن قام أحد أطراف الخلاف بذبحه بآلة حادة من الرقبة بمساكن نزلة عبد اللاه بمدخل مدينة أسيوط، وإصابة ماهر محمد محمود 52 سنة بجرح نافذ بالبطن يتعدى الـ20 سم وحالته خطيرة، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى، وجار معاينة الجثة واستكمال تفاصيل الواقعة، وتحرير محضر والبحث عن مرتكب الجريمة.