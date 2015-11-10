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بلاغ للنائب العام يتهم 56 صحفيا بالأهرام بالاستيلاء على أملاك الدولة

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بلاغ للنائب العام يتهم 56 صحفيا بالأهرام بالاستيلاء على أملاك الدولة بلاغ للنائب العام يتهم 56 صحفيا بالأهرام بالاستيلاء على أملاك الدولة
تقدم ياسر عبد الهادى، عضو نقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، ضد 56 صحفيا بجريدة الأهرام، وأعضاء فى جمعية "إسكان الأهرام" واتحاد "الصحفيين المصريين" متهمًا إياهم بالاستيلاءعلى 500 فدان من أملاك الدولة بمنطقة الساحل الشمالى، والتى تقدر قيمتها بنحو نصف مليار جنيه.

وأضاف البلاغ الذى حمل رقم 19320 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقهم قاموا ببيع أجزاء منها للغير دون تقنينها محققين من ورائها ملايين الجنيهات منذ عام 2007 وحتى الآن وفقًا لعقد ابتدائى مؤرخ بتاريخ 2007/10/1، وبتوقيع رئيس اتحاد ملاك مارينا وليس وزارة الزراعة أو أى جهة رسمية بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 64 الذى يجرم وضع اليد على أراضى الدولة.

واستكمل البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا باستباحة أراضى الدولة واستحوذوا عليها ويتاجرون بها ويتربحون منها ملايين ومليارات، لافتًا إلى أنهم ينتمون لجماعة الإخوان ـ على حد قول البلاغ.

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مصر 365