15 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة سعودية تعدت بالضرب على ضابط بالمطار

حددت محكمة النزهة جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سيدة سعودية لاتهامها بالتعدى بالسب والضرب على ضابط بمطار القاهرة، بسبب مشادة حدثت بينهما لعدم رغبتها فى الوقوف فى الطابور.

كشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار محمد سلامة، أن المتهمة سيدة سعودية، وصلت المطار بصحبة أولادها فى وقت متأخر للعودة إلى بلادها، وحاولت الالتحاق بالطائرة متجاوزة دورها فى الصف المخصص للركاب، فاعترضها أحد الضباط وطالبها بالالتزام بالصف، إلا أنه فوجئ بتعديها عليه بألفاظ نابية، فطلب منها جواز السفر الخاص بها، فى الوقت الذى تدخل فيه عدد من أمناء الشرطة، فاعتدت على أحدهم بالضرب مستخدمة جيتار كانت تحمله، ما أسفر عن إصابته بجرح بالوجه.

وأنكرت المتهمة ارتكابها للواقعة، مشيرة إلى أن مشادة كلامية فقط حدثت بينها وقوات الأمن بسبب رغبتها فى الالتحاق سريعا بالطائرة المتجهة للسعودية، وذلك بسبب خشيتها من عدم اللحاق بها.