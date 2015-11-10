ديباي يفسر سبب معاناته في مانشستر يونايتد

بدأ ممفيس ديباي موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بشكل جيد لكنه سرعان ما فقد مكانه الأساسي وبقى على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام وست بروميتش.

واعترف ديباي في تصريحاته لمجلة "NOS" أن مستواه انخفض في الأونة الأخيرة، لكنه شدد على أنه يبذل أقصى ما لديه للعودة لأدائه المعروف عنه الذي كان يقدمه مع أيندهوفن.

وأضاف"بالطبع الأمور تصبح صعبة حينما تجلس على مقاعد البدلاء".

واستدرك"لكن الأمور أصبحت أفضل الآن وفي التدريبات أيضا، لذا إن سنحت لي الفرصة للعب سوف أستلغها جيدا".

وواصل مفسرا سبب معاناته"أعتقد أن العديد من الأشياء تغيرت فأنا في فريق جديد الآن".

وأكمل"وألعب في مستوى مختلف عن ذلك الذي كنت معتاد عليه في الدوري الهولندي، ولدي دور كبير أقوم به وأحاول إيجاد طريقي للتعامل مع كل تلك الأشياء".

وأردف"الأمور كانت سهلة في البداية لكن تراجعت بعد ذلك ويمكنكم رؤية ذلك بالطريقة التي كنت ألعب بها".

وأتم"لكن أنا الآن مشغول بالعمل الكثير الذي أقوم به للعودة إلى مستواي".