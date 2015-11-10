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علامات تحول تضخم البروستاتا الحميد لأورام خبيثة..خروج دم من العضو الذكرى

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علامات تحول تضخم البروستاتا الحميد لأورام خبيثة..خروج دم من العضو الذكرى علامات تحول تضخم البروستاتا الحميد لأورام خبيثة..خروج دم من العضو الذكرى
البروستاتا هى الغدة المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة لدى الرجال، وتمر البروستاتا بتغيرات عديدة فى الحجم على مدار المراحل العمرية المختلفة للرجل.

تضخم البروستاتا الحميد


>تضخم البروستاتا الحميد أحد أشهر وأهم الأمراض التى يتعرض لها الرجال بعد الستين، وتحدث نتيجة لزيادة حجم البروستاتا مع تقدم السن.

وتبعا لرأى حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة، فتضخم البروستاتا الحميد يمكن علاجه بالوسائل الدوائية دون الحاجة لتدخل جراحى، وأغلب العلاجات المستخدمة تعمل على تقليص نسبة إفراز هرمون الذكورة، والذى يعد المسئول الأول عن زيادة حجم وتضخم البروستاتا.

علامات تحول التضخم الحميد للبروستاتا لورم خبيث


>فى بعض الحالات قد يتطور التضخم الحميد للبروستاتا إلى ورم خبيث، وهو ما يتطلب تبعا لرأى حامد عبد الله لتدخل الجراحى واستئصال البروستاتا بالكامل فى العديد من الحالات.

أهم العلامات التى تشير لتحول التضخم الحميد للبروستاتا إلى ورم خبيث تبعا لرأى حامد، هى ملاحظة المريض وجود قطرات دم، ففى تلك الحالة يجب على الفور القيام بعمل تحاليل وأشعة للتأكد من عدم تطور الحالة إلى ورم سرطانى بالبروستاتا.

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