"الفورين بوليسى" ترصد عودة قاسم سليمانى إلى الساحة السورية

سلطت صحيفة "الفورين بوليسى" الضوء على صورة للجنرال الإيرانى "قاسم سليمانى" قائد فيلق القدس الإيرانى، يظهر فيها إلى جانب مقاتلين بكتائب "سيد الشهداء" العراقية الشيعية داخل إحدى المناطق السورية.

ويقول تقرير الفورين بوليسى إن الفترة الماضية شهدت اختفاء للجنرال الذى كان دائم الظهور فى عدة صور التقطته تارة إلى جانب مقاتلين من ميليشيات البيشمارك الكردية، أو صورة أخرى له إلى جانب إيزيديين بعد تحريرهم من قبضة التنظيم المسلح داعش، أو إلى جانب الرئيس السورى بشار الأسد.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اختفاء الجنرال الإيرانى من الساحة السورية، لتعود صوره فى فضاء مواقع التواصل الاجتماعى، هذه المرة إلى جانب مقاتلين من ميليشيات "سيد الشهداء" التى نشرت بيانا تزعم فيه أن الصورة التقطت إلى جانب ضريح السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، فى حين قالت وسائل الإعلام الإيرانية أن الصورة التقطت بمدينة حلب.

وأشار تقرير الفورين بوليسى إلى أن زمن الصورة اذا كان حديثا يتصادف مع نجاح قوات بشار الأسد فى فك حصار مطار حربى بمدينة حلب السورية، وهو النصر الأول لقوات بشار الأسد منذ التدخل العسكرى الروسى، وتضخيم الدعم العسكرى الإيرانى.

وانتشرت صورا أخرى للجنرال وهو يشارك بجنازة أحد مقاتلى فيلقه بإيران، وكان الشهر الماضى قد شهد مقتل 29 مقاتلا إيرانيا بسوريا.



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