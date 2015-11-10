مصرع العشرات من داعش بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بالأنبار ونينوى

لقى العشرات من تنظيم(داعش) الإرهابى مصرعهم بنيران القوات العراقية وقصف لطيران التحالف الدولى لمواقع وتجمعات التنظيم فى محافظتى الأنبار ونينوى شمال غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الثلاثاء أن طيران التحالف الدولى نفذ 32 طلعة جوية فى مناطق الرمادى وحديثة والفلوجة بالأنبار وسنجار بمحافظة نينوي، أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين ودمرت ثلاثة مواقع قتالية وورشة لتصنيع العبوات الناسفة فى حديثة.

وتمكنت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد من قتل 13 إرهابيا بينهم تسعة فى منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار، والباقين خلال عملية عسكرية فى مناطق الحسينية والعبيد والنعيمية بمحيط العاصمة العراقية، ودمرت أسلحة وعتاد ومركبات للتنظيم.

وعالجت قوات تابعة لقيادة عمليات الجزيرة بالجيش العراقى العبوات الناسفة المزروعة فى منطقة "البوحياة" بالأنبار ودمرت عددا من الدور المفخخة بالعبوات، كما قصف طيران التحالف زوارق محملة بعناصر داعش بالمنطقة، وقتلت من كانوا على متنها.

كما قتلت قوات تابعة لقيادة عمليات الأنبار 14 إرهابيا بينهم قناص وثمانية إرهابيين باحد المنازل تم قصفهم بصواريخ من طراز"كورنيت" إضافة إلى خمسة أخرين حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية التابعة للواء المشاة (41) بالفرقة العاشرة بالجيش العراقى .