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المعهد الإسرائيلى للديمقراطية: غالبية الإسرائيليين يرفضون مساواتهم بالعرب

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المعهد الإسرائيلى للديمقراطية: غالبية الإسرائيليين يرفضون مساواتهم بالعرب المعهد الإسرائيلى للديمقراطية: غالبية الإسرائيليين يرفضون مساواتهم بالعرب
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن المعهد الإسرائيلى للديمقراطية أصدر تقريرا سنويا حول المساواة فى إسرائيل، واستدل من التقرير أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يرفضون المساواة مع العرب فى إسرائيل وإشراك العرب فى تبنى القرارات المصيرية.

وأضافت الإذاعة أن 60% من المواطنين اليهود المستطلعة آراؤهم يطالبون بحرمان العرب بحكم كونهم لا يخدمون فى الجيش الإسرائيلى بشكل إلزامى من حق التصويت فى أى مشروع قرار بالكنيست.

وجاء فى التقرير أيضا أن الجيش الإسرائيلى هو المؤسسة التى تتمتع بأعلى شعبية فى إسرائيل على حد زعم التقرير، ويليه مقر رؤساء إسرائيل والمحكمة العليا.

وأضاف الإذاعة أن رئيس الدولة رؤبين رفلين التقرير تسلم نسخة من هذا التقرير وأعرب عن قلقه حيال نظرة الإسرائيليين إلى الديمقراطية.

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